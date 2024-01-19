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Сегодня, 18:05

Экс-советник Федуна назвал 4 футболистов, которые не оправдали ожиданий в «Спартаке»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, перечислил игроков, которые не оправдали ожиданий во время выступления за красно-белых.

«Если говорить о футболистах, которые не оправдали ожиданий и свой потенциал, то в «Спартаке» это Тил, Хендрикс и Николсон. Они нас подвели. Что касается россиян, которые не раскрыли себя, то это однозначно Александр Кокорин. Почему такой игрок не заиграл в «Спартаке» и зачем его приглашали в клуб, надо спрашивать Газизова. Он его звал а команду, и, может, он знает ответ на этот вопрос. Я не приглашал Кокорина и не в ответе за футболистов, выбранных не мной», — приводит слова Камоцци Sport24.

В текущем сезоне РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков в 18 матчах.

Источник: Sport24
Александр Кокорин
Гус Тил
Йоррит Хендрикс
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
Шамар Николсон
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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