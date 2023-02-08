Непомнящий: «Изоляция не всегда вредит. У нас есть шанс потратить усилия на подъем уровня нашего чемпионата»
Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался об отстранении российских футбольных клубов от еврокубков.
«Я не соглашусь, что будет регресс. Моя позиция, наверное, достаточно спорная, но сейчас у нас есть шанс потратить все усилия на то, чтобы поднять уровень нашего чемпионата. Я сразу соглашусь, что уровень РПЛ станет ниже, чем он был, допустим, два года назад, но создаются условия для того, чтобы ярче себя проявляли молодые яркие игроки. Конкуренции, чтобы попасть в состав, будет меньше, но спрос тренеров с них останется высоким. В этой конкуренции как раз и появится возможность для роста.
Изоляция не всегда вредит. Ведь был период, когда англичане около пяти лет не играли в еврокубках, а после этого их чемпионат стал одним из сильнейших в мире», — цитирует Непомнящего Metaratings.ru.
Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную от участия в международных соревнованиях.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2