Непомнящий: «Изоляция не всегда вредит. У нас есть шанс потратить усилия на подъем уровня нашего чемпионата»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался об отстранении российских футбольных клубов от еврокубков.

«Я не соглашусь, что будет регресс. Моя позиция, наверное, достаточно спорная, но сейчас у нас есть шанс потратить все усилия на то, чтобы поднять уровень нашего чемпионата. Я сразу соглашусь, что уровень РПЛ станет ниже, чем он был, допустим, два года назад, но создаются условия для того, чтобы ярче себя проявляли молодые яркие игроки. Конкуренции, чтобы попасть в состав, будет меньше, но спрос тренеров с них останется высоким. В этой конкуренции как раз и появится возможность для роста.

Изоляция не всегда вредит. Ведь был период, когда англичане около пяти лет не играли в еврокубках, а после этого их чемпионат стал одним из сильнейших в мире», — цитирует Непомнящего Metaratings.ru.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную от участия в международных соревнованиях.