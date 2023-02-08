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Валерий Непомнящий: «Дзюба привык, когда на него смотрят в раздевалке снизу вверх, а в Турции все короли»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер турецких «Генчлербирлиги» и «Анкарагюджю» Валерий Непомнящий объяснил, почему у нападающего Артема Дзюбы не сложилась карьера в Турции.

«Это отдельная история, вписался он или нет. Другой менталитет, совсем иные взаимоотношения в команде. Дзюба привык, когда на него смотрят в раздевалке снизу вверх, а в Турции там все короли, все считают себя главными. Должно повезти, чтобы попасть в свою команду. Дзюбе не повезло», — цитирует Непомнящего Metaratings.ru.

Дзюба выступал за «Адану Демирспор» в 2022 году. В составе турецкой команды он забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/nepomnyashii-dzyuba-privyk-chto-na-nego-smotryat-v-razdevalke-snizu-vverkh-a-v-turcii-vse-koroli-226179/
Артем Дзюба
Валерий Непомнящий
ФК Адана Демирспор
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
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Динамо – Кр. Советов
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Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Квинси Промес

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Краснодар

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