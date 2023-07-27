Непомнящий — о срыве трансфера Санчеса: «Спартаку» не нужен центральный защитник, состав укомлектован»
Бывший главный тренер «Балтики» Валерий Непомнящий считает, что «Спартаку» не нужен центральный защитник.
Ранее информацию о срыве трансфера защитника Давинсона Санчеса в «Спартак» подтвердил агент 27-летнего колумбийца Фернандо Вильярреал.
«Трансфер Санчеса в «Спартак» сорвался? Почему-то у кого-то срывается, а кого-то — не срывается. Очевидно, находят ходы и выходы. Есть ли защитники в РПЛ, которые способны усилить «Спартак»? Я вообще за то, чтобы играли отечественные игроки, но, к сожалению, все равно смотрят в Европу или в мир куда-то. Что касается «Спартака», то он укомплектован. Я не вижу ни в одной линии каких-то проблем. Просто не хватает сыгранности. У меня бы голова не болела, а была бы задача только наиграть состав и схемы. «Спартаку» не нужен центральный защитник, а нужна наигранность», — сказал Непомнящий Legalbet.
Ранее The Guardian сообщал, что АПЛ будет препятствовать переходу игрока в российский клуб. Несмотря на то что «Тоттенхэм» принял предложение «Спартака» в 15 миллионов евро.
Санчес выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В прошедшем сезоне колумбиец провел за английскую команду 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.
Контракт Санчеса со «шпорами» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1