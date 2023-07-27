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Непомнящий — о срыве трансфера Санчеса: «Спартаку» не нужен центральный защитник, состав укомлектован»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Балтики» Валерий Непомнящий считает, что «Спартаку» не нужен центральный защитник.

Ранее информацию о срыве трансфера защитника Давинсона Санчеса в «Спартак» подтвердил агент 27-летнего колумбийца Фернандо Вильярреал.

«Трансфер Санчеса в «Спартак» сорвался? Почему-то у кого-то срывается, а кого-то — не срывается. Очевидно, находят ходы и выходы. Есть ли защитники в РПЛ, которые способны усилить «Спартак»? Я вообще за то, чтобы играли отечественные игроки, но, к сожалению, все равно смотрят в Европу или в мир куда-то. Что касается «Спартака», то он укомплектован. Я не вижу ни в одной линии каких-то проблем. Просто не хватает сыгранности. У меня бы голова не болела, а была бы задача только наиграть состав и схемы. «Спартаку» не нужен центральный защитник, а нужна наигранность», — сказал Непомнящий Legalbet.

Ранее The Guardian сообщал, что АПЛ будет препятствовать переходу игрока в российский клуб. Несмотря на то что «Тоттенхэм» принял предложение «Спартака» в 15 миллионов евро.

Санчес выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В прошедшем сезоне колумбиец провел за английскую команду 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.

Контракт Санчеса со «шпорами» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Источник: Legalbet
Валерий Непомнящий
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ФК Спартак (Москва)
ФК Тоттенхэм Хотспур
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