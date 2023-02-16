Непомнящий — о высказывании Каманцева: «Судьи всегда считают себя лучшими — это особая категория людей»

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал слова главы департамента судейства РФС Павла Каманцева, заявившего, что российские судьи лучше, чем игроки.

«Это абсолютно некорректное высказывание, которое я сегодня прочел с большим удивлением. Судьи, они всегда считают себя лучшими — это особая категория людей. Разве можно так определять? Это некорректно и непонятно», — цитирует Непомнящего Metaratings.ru.

В текущем сезоне лидером среди арбитров по проведенным играм является Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. На его счету 14 матчей.