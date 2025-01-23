Масалитин — о Зимнем кубке РПЛ: «Было бы лучше приглашать иностранные команды на такие турниры»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от Winline Зимнего кубка РПЛ.

«Надо понимать, что у проведения этого турнира есть несколько целей: популяризация футбола, коммерциализация, а также проверка футболистов и возможность дать практически каждому игровую практику. Если такой турнир совпадает с планами по подготовке команд ко второй части чемпионата, то почему бы и не провести его? Но, по моему мнению, было бы лучше приглашать иностранные команды на такие турниры. Было бы интересно посмотреть на разницу уровня между нашими командами и клубами из других чемпионатов. Все-таки, мы и в чемпионате, и в Кубке России видим матчи между участниками этого турнира, поэтому вряд ли будет серьезная борьба на нем, так как есть же и риск получить травму, что будет крайне обидно», — сказал Масалитин «СЭ».

Матчи пройдут в Абу-Даби (ОАЭ) с 30 января по 7 февраля. В группе 1 сыграют «Спартак», «Краснодар» и «Динамо», в группе 2 — «Зенит», ЦСКА и «Ростов».

Победителем зимнего турнира РПЛ в 2023 и 2024 годах становился «Спартак».

Денис Сафронов