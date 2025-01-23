В ЦСКА сообщили, что Жемалетдинов избежал серьезной травмы: «Просто ушиб»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья полузащитника Рифата Жемалетидова.

27-летний россиянин был вынуждено заменен в товарищеском матче против «Ордабасы» (0:3) на 39 минуте.

«Все хорошо. Просто ушиб», — сказал Брейдо «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Жемалетдинов избежал травмы, отделавшись небольшим ушибом голени.