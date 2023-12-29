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Масалитин: «Никакого пожара нет, Дивеев выздоровеет — и усиления не нужны»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением касательно возможной трансферной активности ЦСКА в зимнюю паузу.

«Я хочу напомнить, что Мойзеса изначально брали как левого латераля. А он волей судьбы был поставлен в центр защиты. А он ведь спокойно может играть на фланге, и все данные у него есть. Многое сейчас будет зависеть от формы Дивеева. Потому что пока не понятно. Если он будет в оптимальных кондициях, то и усиление в центр будет не нужно. Стоит отметить, что травмы и желтые карточки тоже мешают команде. Не всегда с ролью «пожарного» справлялся Набабкин. Но есть молодые игроки. Тот же Лукин, Агапов. Их можно задействовать чаще. Нужно разобраться в команде, чтобы не было перекоса. Молодым тоже развиваться надо. Но и опытным надо играть. Молодых надо обкатывать», — приводит слова Масалитина «Евро-Футбол.Ру».

После 18 туров РПЛ ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Валерий Масалитин
ФК ЦСКА (Москва)
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 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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