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Сегодня, 14:18

В «Пари НН» сообщили о переговорах с сыном Андрея Тихонова

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию, что Михаил Тихонов, сын экс-игрока «Спартака» Андрея Тихонова, может поехать с командой на зимние сборы.

«Вероятность того, что Михаил Тихонов поедет с нами на сборы, существует. Пока не могу сказать окончательное решение, так как мы ведем переговоры с игроком», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Михаил Тихонов является свободным агентом. Последним клубом защитника была «Родина», которая разорвала с ним контракт.

«Пари НН» после 18 туров занимает девятое место в чемпионате России, набрав 24 очка.

Андрей Тихонов
Михаил Тихонов (футбол)
ФК Нижний Новгород
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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2.03 00:00
Балтика – Сочи
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Пари НН – Факел
 - : -
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