Валерий Масалитин: «Останься Семин остался в «Локомотиве», борьбы за второе место бы не было»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча 29-го тура Тинькофф РПЛ, в котором армейцы встретятся с «Локомотивом».

— Фаворита в матче нет по разным причинам, — цитируют «Известия» Масалитина. — Думаю, что мы увидим закрытый футбол, до первого гола. Потом команды начнут раскрываться и, в принципе, могут показать красивую игру.

Оба коллектива борются за попадание в Лигу чемпионов. У ЦСКА есть шанс, хоть и минимальный, зацепиться за второе место. Они постараются им воспользоваться. Но думаю, что останься Юрий Семин в «Локомотиве», то борьбы за второе место не было бы.

— То есть, на ваш взгляд, «Локомотив» находится в кризисе? Команда не может выиграть последние четыре матча.

— Да, и этот кризис напрашивался. Приход Марко Николича, тем более в разгар сезона, не мог не сказаться на результатах. Понятно, что в начале был эмоциональный всплеск, когда футболисты очень хотели показать себя главному. «Локо» отлично провел матч с «Рубином», но потом начались проблемы. Пошли ничьи, где-то везло, где-то нет. Но, повторюсь, если бы Юрий Семин остался, его опыт позволил бы «железнодорожникам» давно выполнить задачу на сезон и получить прямую путевку в Лигу чемпионов.