Масалитин: «В матче ЦСКА — «Локомотив» выиграет тот, у кого будет больше мастерства при завершении атак и удача»
Футбольный эксперт Валерий Масалитин поделился ожиданиями о предстоящем матче 5-го тура РПЛ ЦСКА — «Локомотив».
— Должна быть результативная игра. А выиграет тот, у кого будет больше мастерства при завершении атак и удача, — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Масалитина. — С первого тура «Локомотив» играет в атаку. Даже в проигранном матче с «Динамо». Если бы «железнодорожники» реализовали свои моменты, занесли бы эту встречу себе в актив. А так понятно, что с уходом целого ряда футболистов, особенно в средней линии, потребовались перестановки. Появился Батраков, который сейчас себя очень хорошо проявляет. Неплохо выходит на замену Раков. То есть в команде произошло перестроение. Но как были проблемы в обороне, так они и остались.
— Для Николича этот матч будет особенным, как думаете?
— Подспудно это будет сидеть. Всегда хочется доказать, что руководители были не правы, когда тебя убирали. А в какую сторону это повернется, в положительную или отрицательную, покажет игра.
ЦСКА сыграет против «Локомотива» в воскресенье, 18 августа. Начало игры — 17:30 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0