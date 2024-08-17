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Сегодня, 02:35

Шелия: «Следующие три тура будут определять старт «Ахмата»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия считает, что следующие три тура будут определяющими для команды.

«Мы только начали, пока рано о чем-то говорить. Следующие три тура будут определять наш старт. Уже после можно будет подводить какие-то промежуточные итоги. В конце августа поговорим, как мы начали чемпионат», — цитирует «РБ Спорт» Шелию.

После четырех туров «Ахмат» с 3 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче грозненская команда встретится с махачкалинским «Динамо» 19 августа.

Источник: «РБ Спорт»
Гиорги Шелия
Футбол
ФК Ахмат
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
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Краснодар – Пари НН
 - : -
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