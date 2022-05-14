Валерий Кечинов рассказал, чего ждет от матча «Зенита» со «Спартаком»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии для «РБ Спорт» рассказал, чего ждет от матча 29-го тура Тинькофф РПЛ красно-белых против «Зенита».

— Мне кажется, игра будет открытой и зрелищной, ведь результат уже не довлеет ни над «Спартаком», ни над «Зенитом». Так что жду открытого, раскрепощенного футбола, чтобы болельщики получили удовольствие и увидели много забитых голов.

— Победа над принципиальным соперником хоть как-то может скрасить поклонникам красно-белых горечь от провального сезона?

— Эту горечь может скрасить только победа в БЕТСИТИ Кубке России. А победа над «Зенитом», действительно принципиальнейшим соперником, просто будет приятным подарком для болельщиков, но не более.

Матч 29-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» состоится завтра, 15 мая, на «Открытие Банк Арена». Начало — в 16.30 мск.

Ранее сине-бело-голубые досрочно стали чемпионом России. «Спартак» набрал 37 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.