Сергей Ташуев поддержал инициативу вернуть Кубок лиги

Известный футбольный тренер Сергей Ташуев поделился мнением о Кубке лиги и расширении РПЛ в следующем сезоне.

Ранее клубы РПЛ получили документ о вариантах старта сезона-2022/23. В нем есть даты проведения Кубка лиги.

— Хорошо, что у нас будут матчи отличного уровня. Это нормальное решение, надо играть, как-то мотивировать футболистов. Думаю, турнир получится интересным, тем более в нем можно проверять молодых игроков, — сказал Ташуев «РБ Спорт».

— Скорее всего, количество команд не увеличится в следующем сезоне РПЛ из-за введения Кубка лиги. Как вам это решение?

— Россия — огромная страна. Логичное решение — расширить лигу. С другой стороны, упадет уровень футбола в РПЛ, качественных игроков не хватает. Если будет 18 команд, ничего плохого я в этом не вижу. Если останется 16 клубов, тоже все нормально. Эти решения имеют свои плюсы и минусы. Надо еще все проанализировать.