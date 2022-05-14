Дюков рассказал о дополнительных обращениях в CAS в связи с отстранением российских команд из еврокубков

Президент РФС Александр Дюков заявил, что организация направит еще одну апелляцию на решение отстранить российские клубы от участия в еврокубках.

— Какие действия сейчас предпринимает РФС в плане подачи исков в CAS? Будут ли какие-то дополнительные обращения в поддержку наших клубов?

— Мы уже направили обращения. Февральскую апелляцию мы отправили в марте. Надеюсь, в ближайшем месяце состоится ее рассмотрение по существу. 2 мая было принято еще одно решение по поводу отстранения наших команд от участия в следующем сезоне. Мы с этим решением не согласны. Соответствующую апелляцию мы направим. Это касается матчей сборных. Мы не можем подавать апелляции на те решения, которые касаются клубов. Вы знаете, что клубы самостоятельно это сделали.

— Клубы как-то консультировались с вами по данному вопросу?

— Да, были определенные консультации.

Исполком УЕФА 2 мая вынес ряд решений об участии российских клубов и сборных в соревнованиях под эгидой организации. Россия не будет представлена в еврокубках в следующем сезоне, а сборная не сыграет в Лиге наций. Женская команда России не допущена до участия в чемпионате Европы-2022, также от других турниров отстранены юношеские, молодежные команды, мини-футбольные клубы и сборные.