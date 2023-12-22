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Сегодня, 18:08

Кечинов раскритиковал «Спартак» за назначение Амарала: «В подобное время нужно давать шансы российским людям!»

Кечинов раскритиковал «Спартак» за назначение Амарала
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии для «СЭ» отреагировал на назначение Томаша Амарала на пост спортивного директора красно-белых.

«Я уже давно говорю, что в подобное время нужно давать шансы и больше работы российским людям, нашим людям, которые имеют отношение к «Спартаку». Наверное, руководство приглашает его с целью того, что он сможет привезти сюда качественных, иностранных футболистов. Но лично мне в это не верится, потому что без игры в иностранных турнирах, ни один нормальный легионер в наш чемпионат не приедет», — сказал Кечинов корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Амарал переходит в «Спартак» из «Бенфики», в которой на протяжении последних четырех с половиной лет работал старшим скаутом.

Англичанин Пол Эшуорт занимал пост спортивного директора в московском клубе с сентября 2022 года. Теперь он займет пост технического директора красно-белых. На зимний перерыв в РПЛ «Спартак» ушел на пятом месте (30 очков).

Валерий Кечинов
ФК Спартак (Москва)
Томаш Амарал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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