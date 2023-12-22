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Беленов считает, что футбольные агенты больше вредят

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Голкипер «Факела» Александр Беленов поделился мнением о роли агентов в футболе, а также отреагировал на высказывание о них тренера Евгения Калешина.

«Считаю, что агенты больше вредят, чем помогают. Если брать не только топовых футболистов, а представителей Первой и Второй лиг, то они получают больше вреда. В тот момент мне было уже больше 30 лет, поэтому я не видел смысла в посредниках, которые будут непонятно за что вытягивать из меня и клуба, куда я приду, деньги. Проще самому напрямую общаться с руководством и договариваться. Думаю, Калешин понимает, про что он говорит. Он сам был футболистом и играл до 37 лет. Это не посторонний человек в футболе. Если агент действительно помогает футболисту развивать карьеру, а не просто зарабатывает на его переходах, то это хороший агент. Если агент помогает в трудное время, когда спортсмен получает травму, а не отворачивается от него, это тоже хороший агент, но таких в России можно пересчитать по пальцам», — приводит слова Беленова Metaratings.ru.

Беленов перешел в «Факел» минувшим летом из «Рубина» на правах свободного агента. За новый клуб голкипер отыграл 14 матчей, в которых пропустил 14 мячей. 5 раз вратарь оставлял свои ворота «сухими».

Источник: https://metaratings.ru/news/belenov-schitayu-chto-futbolnye-agenty-bolshe-vredyat-chem-pomogayut-317861/
Александр Беленов
Футбол
РПЛ
Евгений Калешин
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2
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
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Балтика – Сочи
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Пари НН – Факел
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