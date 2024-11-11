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Кечинов — об уходе Амарала: «Стоит сказать ему спасибо за приход Барко»

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Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии для «СЭ» отреагировал на уход из клуба спортивного директора Томаша Амарала.

«Его работу можно оценивать по разному, но, по крайней мере, стоит отдать должное и сказать ему спасибо за приход Барко. Привлечь игрока такого уровня в наш чемпионат, когда у нас нет еврокубков — это дорогого стоит. Думаю, что Барко со своими умениями и талантом мог спокойно играть в любом европейском чемпионате», — сказал Кечинов «СЭ».

33-летний португалец занимал пост спортивного директора «Спартака» с декабря 2023 года. Ранее Амарал работал скаутом в «Бенфике».

После 15 матчей «Спартак» с 28 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

(Денис Сафронов)

Валерий Кечинов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Томаш Амарал
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