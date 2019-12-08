Валерий Карпин: «Я не ожидал такого результата от команды»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 19-го тура чемпионата России против «Спартака» (4:1) подвел промежуточные итоги сезона.

— Помогло ли вам, что «Спартак» впервые за длительное время сыграл по схеме в четыре защитника, и она у красно-белых явно не была отработана?

— Да, они играли так с «Рубином», и были отдельные фазы матчей, как с «Зенитом» во втором тайме. А помогло или не помогло — не знаю. Да, мы думали, что спартаковцы будут играть в четыре защитника, потому что Кутепов и Жиго не могли участвовать в матче. Хотя готовились и к двум, и к трем центральным.

— Четвертый матч подряд пропускал Роман Еременко. Насколько серьезна его травма, будет ли он готов к началу зимних сборов?

— Мы надеялись, что он уже к этой игре подойдет. Рома вышел на тренировку, но понял, что сыграть не сможет. К сборам, безусловно, вернется в строй.

— Подведите итог первой части чемпионата для «Ростова».

— По пятибалльной шкале оценил бы ее на четверочку. Уже говорил, что не ожидал такого результата от команды. Буквально три недели мы поработали на сборах, полностью поменяли философию игры, а не только ее рисунок. Такая смена всегда дается непросто. Поэтому и не ожидал, что это так быстро способно принести какой-то результат.

Понятно, что нам не хватает ресурса, когда выпадает один-два игрока. Но все равно ребята заслуживают только слова благодарности. Я не лукавил, когда говорил, что невозможно предъявить им претензии даже по играм с «Динамо» и «Уралом». Ребятам было непросто, они работали на триста процентов. (Игорь Рабинер)

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