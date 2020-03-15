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Валерий Карпин: «В матче с «Локомотивом» произошло очевидное-невероятное»

21:02

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 22-го тура чемпионата России против «Локомотива» (1:3) посетовал на реализацию моментов.

— Почему пропустили три мяча за 10 минут? Очевидное-невероятное, — отметил Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер». — Однако команда играла, создавала моменты, другая забивала Команда, которая создавала моменты, не забивала. Вот и все.

— Что в такой ситуации делать, когда залетает с 30 метров?

— Ничего. Бывает такое. Команда создавала, но реализация подводила. Другая команда один раз ударила и забила.

— Рисунком игры довольны?

— Сегодня очень доволен. Не был доволен последними минутами с ЦСКА, но сегодня я доволен. Команда все делала для победы, но реализация подвела. Бывает два момента — три гола, а бывает 10 моментов — ноль голов.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи




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