Валерий Карпин: "Тренерская задумка? Ну, называйте так"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в эфире "Матч Премьер" прокомментировал победу над "Уралом" в матче 21-го тура РПЛ (2:1). Победный мяч ростовчане провели в добавленное время.

- Во втором тайме вы отдали инициативу. Согласны?

- Нет, не согласен. Второй тайм был похож на первый. В начале тайма были два момента. Забивай - и игра бы закончилась. Но вместо того, чтобы забить, пропустили. Потом были еще моменты. Думаю, наиграли на победу.

Замена Ионова? У него еще потягивала задняя, перелет был после сборной, игра на искусственном поле, потом через три дня игра с "Локомотивом".

- Сегодня Паршивлюк подключался к атакам, а Еременко и Зуев назад опускались. Это ваша тренерская задумка?

- Ну, называйте так.