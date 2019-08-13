Валерий Карпин: "Шомуродов? Лучше отправиться на Запад, чем перейти в более статусный клуб РПЛ"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в эксклюзивном интервью "СЭ" назвал нападающего Элдора Шомуродова скромным и адекватным. 24-летний игрок сборной Узбекистана в 4 встречах чемпионата России забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.

– Сейчас очень хорошая пресса у Шомуродова. Голова у форварда не закружится?

– На сегодняшний день – не должна. Элдор – очень скромный, рассудительный, адекватный парень, с холодной головой. Правильно оценивает то, что сейчас происходит.

– Правда, что недавно на него выходил ЦСКА?

– Это не ко мне вопрос. Не знаю, кто там на кого выходил… Мне об этом ничего не известно.

– А вы разделяете позицию нападающего: в будущем надо переходить не в российский гранд, а уезжать в Европу?

– В принципе, да. Мне бы хотелось, чтобы он еще поиграл в "Ростове". А потом, если поступит такое предложение, то лучше отправиться на Запад, чем перейти в более статусный клуб РПЛ. Конечно, в европейский гранд попасть непросто. Но можно начинать и с более скромной команды, а дальше пытаться пробиваться наверх.

– Значит, вас не порадовало, что Федор Чалов не уехал в Англию в это окно?

– В общем-то, всегда выступаю за прогресс молодых игроков, за то, чтобы они выходили на новый уровень. (Виталий Айрапетов)​

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