Карпин рассказал, обращает ли он внимание на цены в продуктовых магазинах

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» ответил на вопрос, когда в последний раз был в продуктовом магазине.

«Недавно вот зашел в продуктовый, потому что дети захотели мороженого. Но такого, чтобы я внимательно следил за ценами, нет. Намного чаще пользуюсь доставками, чем хожу в магазин», — сказал Карпин «СЭ».

17 ноября Карпин объявил о решении завершить работу в «Динамо» и полностью сосредоточиться на сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых назначен Ролан Гусев.

Карпин работает в сборной России с 2021 года, а «Динамо» возглавил в июне 2025-го и подписал с московским клубом трехлетний контракт на условиях совмещения постов.