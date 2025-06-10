Карпин: «Если что-то будет с московским «Динамо», вы все узнаете»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал информацию о возможном назначении в «Динамо».

— Тимур Гурцкая говорил, что после этого матча будет объявлено о вашем назначении в «Динамо».

— Спросите у него. Он же говорит, его и спрашивайте.

— Какие у вас планы на ближайшую неделю?

— Если что-то будет с московским «Динамо», вы все узнаете.

— Как проведете отпуск?

— Вернусь в Москву, потом поездка с семьей.

10 июня сборная России в Минске обыграла комаду Белоруссии со счетом 4:1. Эта игра стала для наицональной команды четвертой в 2025 году.