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Карпин: «Если что-то будет с московским «Динамо», вы все узнаете»

Артем Бухаев
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал информацию о возможном назначении в «Динамо».

— Тимур Гурцкая говорил, что после этого матча будет объявлено о вашем назначении в «Динамо».

— Спросите у него. Он же говорит, его и спрашивайте.

— Какие у вас планы на ближайшую неделю?

— Если что-то будет с московским «Динамо», вы все узнаете.

— Как проведете отпуск?

— Вернусь в Москву, потом поездка с семьей.

10 июня сборная России в Минске обыграла комаду Белоруссии со счетом 4:1. Эта игра стала для наицональной команды четвертой в 2025 году.

Российские футболисты Ярослав Гладышев и&nbsp;Иван Сергеев празднуют гол в&nbsp;ворота Белоруссии (4:1) 10&nbsp;июня.Гладышев, что это было?! Ярослав покером нокаутировал Белоруссию

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Валерий Карпин
Сборная России по футболу
ФК Динамо (Москва)
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Источник: «Балтика» согласовала трансфер марокканского футболиста Мурида
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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