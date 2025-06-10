Источник: «Балтика» согласовала трансфер марокканского футболиста Мурида

Полузащитник марокканского клуба «Унион Турага» Айман Мурид близок к переходу в «Балтику».

«Переход Мурида в «Балтику»? Трансфер между клубами уже согласован, мы на финишной прямой. Остались последние детали личного договора. Айман подпишет контракт на 4 года», — приводит Sport24 слова представителя агентства футболиста.

9 июня сообщалось, что 25-летний Мурид присоединится к российскому клубу после 30 июня, поскольку в марокканской команде рассчитывают на его помощь в Кубке.

В сезоне-2024/25 полузащитник принял участие в 30 матчах за «Унион Турагу», забив один гол и сделав четыре результативные передачи.