Акинфеев сравнил финансовые возможности «Зенита» и ЦСКА

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о важности финансовых вложений в современном футболе.

«Деньги не большую часть решают, но влияют на качество привозимых футболистов. Ты затронул «Зенит», я у них не видел в последнее время трансферы ниже 15 миллионов. Я не копаюсь в деньгах «Зенита», мне это неинтересно, но, судя по статистике, они за последние 10 лет потратили на игроков 300 миллионов долларов. А ты понимаешь, что твоя команда не может, условно, тратить на игрока даже 5 миллионов долларов», — сказал Акинфеев в интервью на YouTube-канале Александра Соколовского.

Также 39-летний голкипер отметил, что в 2018 году из ЦСКА ушли 9-10 человек.

«Не обижая никого, но, из игроков, приезжающих за 150-300 тысяч евро, ты не соберешь команду, которая борется за тройку. Не бывает чудес, вот и вся разница. Деньги — не главное, однако в сборке качественного состава очень важны», — заявил Акифнеев.

В сезоне РПЛ-2024/25 ЦСКА занял третье место с 59 очками. Чемпионат России выиграл «Краснодар», а «Зенит» стал вторым.

Армейцы последний раз становились чемпионами России в сезоне-2015/16.