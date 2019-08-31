Валерий Карпин: «Перед спасением Чернова думал, что будет гол»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в 8-м туре чемпионата России.

— Спасение Чернова в конце матча. Вы когда-нибудь такое видели?

— Не помню. Наверное, было такое, конечно. Что там было? Простой мяч, свечка... Вратарь неожиданно для всех проиграл Смолову, были пустые ворота. Когда Джоржевич бил, думал, что будет гол.

— Играли 4-3-3 на выезде у «Локомотива». Достаточно смело. Всем довольны?

— Два гола забили, и еще раза три не забили. Мягко говоря, не очень хорошая наша игра.

— При 2:0 у «Ростова» было два момента. Не екнуло сердце, что потеряете игру?

— Если я скажу, что екнуло, что изменится?

— Что нужно делать в паузе? Свыкаться, что вы — лидеры премьер-лиги?

— В эти две недели ни над чем не будем работать, потому что половина игроков в сборной. Смешно будет что-то отрабатывать. Готовы мы или не готовы ментально... Сейчас как раз посмотрим. Футболисты у нас опытные, для них это не впервой.

— Бабурин вытеснил Песьякова?

— Будем смотреть дальше, как он будет выглядеть. (Александр Рогулев)

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