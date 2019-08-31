Защитник «Ростова» Евгений Чернов спас команду от потери очков в матче 7-го тура чемпионата России против «Локомотива». Уже в добавленное время он смог дважды в течение пяти секунд вынести мяч из пустых ворот.

Благодаря этому моменту «Ростов» сохранил победный счет — 2:1.