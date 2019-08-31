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«Локомотив» — «Ростов»: суперспасение Чернова! Дважды подряд! Вы обязаны это увидеть

18:36
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Защитник «Ростова» Евгений Чернов спас команду от потери очков в матче 7-го тура чемпионата России против «Локомотива». Уже в добавленное время он смог дважды в течение пяти секунд вынести мяч из пустых ворот.

Благодаря этому моменту «Ростов» сохранил победный счет — 2:1.

Локомотив — Ростов

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




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