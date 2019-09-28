Валерий Карпин: «Многих мы уже реанимировали, реанимируем и Мамаева»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции после матча 11-го тура премьер-лиги с «Динамо» (3:0) и подписания контракта с хавбеком Павлом Мамаевым заявил, что этого игрока можно использовать почти на любой позиции в центре поля.

— Чем вы руководствовались, подписывая контракт с Мамаевым? Вы верите в его реабилитацию?

— Если бы не верил, не подписывали бы. Квалифицированный игрок — ну все про него все знают, игрок уровня сборной. То, что было — думаю, останется в прошлом. Многих мы уже реанимировали, реанимируем и этого. Сейчас говорить, конечно, можно все что угодно, и все будет зависеть от него самого. Пообщавшись, понял, что этот тот игрок, который поможет нам в будущем. По крайней мере, нынешний настрой его нравится. У него как раз будет время, чтобы за эти месяцы привести себя в порядок и набрать форму.

— На какой позиции вы его видите?

— Ну явно не центрального защитника. Он может играть в центре поля на любой позиции, кроме опорника, то есть на позицию Норманна его не поставим. Можно и со смещением на любой из флангов.

— Можно ли теперь называть «Ростов» «командой сбитых летчиков»?

— Называйте как угодно! Лишь бы выигрывали. (Юрий Плохотниченко)

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