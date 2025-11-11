Футбол
11 ноября, 00:15

Карпин — о поведении Станковича в Грозном: «Бывает. Меня тоже может вывести из себя вопрос журналиста»

Константин Белов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в разговоре с «СЭ» прокомментировал поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича после матча 15-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1).

Станкович вступил в перепалку с журналистом во время флеш-интервью. Поводом для конфликта стал вопрос репортера к сербскому специалисту о том, что тот кричал судье в конце игры.

«Вопрос журналиста может вывести меня из себя, но смотря в какой момент. Бывает, что тренеры срываются. Накипело. Может быть, после поражения Деян так бы не сказал, а после победы — говорит. Такое бывает», — сказал Карпин «СЭ».

После 15 туров «Спартак» с 25 очками занимает 6-е место в РПЛ. «Ахмат» (16 очков) идет 11-м в турнирной таблице.

Валерий Карпин.«У Станковича накипело, так бывает. Меня тоже могут вывести из себя вопросы». Интервью Карпина
Валерий Карпин
Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
  • Эстебан

    Ничего удивительного в том, что ВГК поддержал серба нет, одного с ним поля ягода. Такая же плохо воспитанная персона. Что касается игровых моментов то, по моему мнению, Карпин в гораздо большей степени заслужил увольнения чем даже Станкович.

    11.11.2025

    • Карпин: «У вас постоянно то «Спартак» Буэнос-Айрес, то «Зенит» Рио-де-Жанейро. Что есть, то есть»

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

