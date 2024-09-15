Карпин — после матча с «Краснодаром»: «Мне до сих пор непонятно, зачем нужен ВАР»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин возмутился работой судейского корпуса в матче 8-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:2).

«Быки» обыграли своих соперников благодаря дублю Эдуарда Сперцяна.

«Если я судья и должен оценивать работу моих коллег, то как я их буду оценивать? Вы же знаете, как оценивается. Когда уж совсем деваться некуда, то признают ошибку. Но толку? Мне до сих пор непонятно, зачем нужен ВАР», — цитирует Карпина «РБ Спорт».

После выездного поражения от черно-зеленых ростовчане идут на седьмом месте в таблице чемпионата России с 11 очками.

В 9-м туре РПЛ «Ростов» 22 сентября примет махачкалинское «Динамо».