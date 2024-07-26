Мойзес: «Мы каждый турнир начинаем с мыслью о победе»

Бразильский защитник ЦСКА Мойзес поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ.

«Мы любой турнир начинаем с мыслью о победе. Этот сезон не будет исключением. Мы также шаг за шагом будем следовать к этой цели. Мы ментально крепки и хотим побеждать», — сказал Мойзес Metaratings.

В сезоне-2023/24 ЦСКА занял шестое место в РПЛ. В FONBET Кубке России команда вылетела на стадии финала Пути РПЛ, проиграв в серии пенальти «Зениту», который выиграл турнир.