Мойзес: «Мы каждый турнир начинаем с мыслью о победе»
Бразильский защитник ЦСКА Мойзес поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ.
«Мы любой турнир начинаем с мыслью о победе. Этот сезон не будет исключением. Мы также шаг за шагом будем следовать к этой цели. Мы ментально крепки и хотим побеждать», — сказал Мойзес Metaratings.
В сезоне-2023/24 ЦСКА занял шестое место в РПЛ. В FONBET Кубке России команда вылетела на стадии финала Пути РПЛ, проиграв в серии пенальти «Зениту», который выиграл турнир.
Источник: Metaratings.ru
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|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
3
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
4
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
5
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
7
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|1
|0
|1
|0
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|1
|
8
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
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|1
|
9
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|0
|1
|0
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|1
|
10
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
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|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
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|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
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Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
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Максим Глушенков
Зенит
|2
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Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
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Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
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Роман Евгеньев
Крылья Советов
|1
|0
|0
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