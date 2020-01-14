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Валерий Карпин: «Дзюбу в «Спартаке» никто не гнобил»

13:40
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Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин рассказал, как он относится к нападающему Артему Дзюбе.

— Душил ли Карпин Дзюбу? И душил ли?

— Любой игрок, который не играет, говорит, что его душат, — сказал Карпин в эфире Youtube-канала «Красава». — Я ему все объяснял. Его никто не гнобил. Никто никого не душил. Конкуренцию выигрывал условный Мовсисян, Веллитон или Эменике, и Дзюба не играл. Его отпускали в аренду, чтобы он не сидел, а развивался. Его гнобили бы, если бы отправляли в дубль «Спартака».

— Какие у вас отношения с Дзюбой?

— Никаких.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/channel/UCoRAnB8KixJiszlSpMHa-SA

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