Вратарь «Динамо» Расулов заявил, что мечтает выиграть чемпионат мира

Вратарь «Динамо» Курбан Расулов в интервью «СЭ» назвал свою футбольную мечту.

— Твоя футбольная мечта?

— Хочется выиграть чемпионат мира. Но нужно быть реалистом, а то люди могут смеяться. Сейчас у нас нет даже возможности получить этот шанс. Дальше цель — победить в Лиге чемпионов. Пример с Матвеем Сафоновым и «ПСЖ» свеж в памяти.

— Твоя нефутбольная мечта?

— Пока вся жизнь связана с футболом. Поэтому нефутбольную мечту буду придумывать после карьеры. Есть желание посетить популярные места: Париж, Рим, Нью-Йорк. Хочется помогать семье, купить квартиру и машину родителям с братьями, — сказал Расулов.

Расулов является воспитанником «Динамо». В сезоне-2025/26 20-летний вратарь провел за основную команду бело-голубых 12 матчей в РПЛ и FONBET Кубке России, в пяти из которых сыграл на ноль.

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