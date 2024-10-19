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Газзаев — о паспорте РФ для Сантоса: «Для этого надо приносить пользу, что он уже несколько лет делает»

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможной выдаче российского гражданства для бразильского защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.

«Если у него есть такое желание, то почему бы и нет? Тем более, он проявил себя с самой лучшей стороны, достойно выступая несколько лет за «Зенит», и он продолжает это делать. Также он является и капитаном команды, что очень важно. А насчет лимита на легионеров, то я не считаю, что это единственный повод, почему он получает российское гражданство. Многие просятся и хотят получить его, но для этого надо приносить пользу, что он уже несколько лет делает», — сказал Газзаев «СЭ».

Газзаев также поделился мнением о том, что Сантос не сможет выступать за сборную России, так как уже выступал за сборную Бразилии на Играх-2016.

«Даже если он не сможет играть за сборную России, но он будет играть за «Зенит». Если он в такой ситуации принимает решение получить российское гражданство, прекрасно понимая, что у него не будет шансов играть за сборную, значит, он максимально осознанно подошел к этому решению, так что я положительно к этому отношусь. Может он просто хочет и в дальнейшем остаться в «Зените», кто знает. В любом случае, я такое решение приветствую. Это игрок высокого уровня и качества, и если такие легионеры будут играть в наших топ-клубах, то это лишь поднимет уровень нашего чемпионата», — добавил Газзаев.

Сантос играет за «Зенит» с 2019 года. За это время он сыграл в 198 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 33 результативными передачами.

Денис Сафронов

Дуглас Сантос
ФК Зенит
Валерий Газзаев
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