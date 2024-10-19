Источник: Дуглас Сантос получит российское гражданство

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос может получить российское гражданство, сообщает журналист Иван Карпов.

По сведениям источника, процедура получения паспорта 30-летним бразильцем идет несколько месяцев. После получения российского гражданства Сантос не будет считаться легтонером и сможет выступать за сборную России.

Отмечается, что решение о выдаче гражданства практически завершено в положительную сторону.

Сантос выступает за «Зенит» с лета 2019 года. Защитник стал олимпийским чемпионом-2016 в составе сборной Бразилии.