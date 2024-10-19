Источник: Дуглас Сантос получит российское гражданство
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос может получить российское гражданство, сообщает журналист Иван Карпов.
По сведениям источника, процедура получения паспорта 30-летним бразильцем идет несколько месяцев. После получения российского гражданства Сантос не будет считаться легтонером и сможет выступать за сборную России.
Отмечается, что решение о выдаче гражданства практически завершено в положительную сторону.
Сантос выступает за «Зенит» с лета 2019 года. Защитник стал олимпийским чемпионом-2016 в составе сборной Бразилии.
Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
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|
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|12
|9
|2
|1
|28-4
|29
|
2
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|8
|3
|0
|22-5
|27
|
3
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
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|11
|4
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|4
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|
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|Акрон
|12
|3
|3
|6
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|
9
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|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
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|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Факел
|12
|2
|4
|6
|8-20
|10
|
14
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|12
|0
|6
|6
|9-23
|6
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30 тур
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|0 : 5
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|2 : 3
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
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|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|10
|1
|2
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