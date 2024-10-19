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Рэпер ST — о переходе Соболева в «Зенит»: «Ничего хорошо сказать не могу»

Константин Белов
Корреспондент
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Рэпер и болельщик «Спартака» Александр Степанов, более известный как ST, в разговоре с «СЭ» высказался о переходе нападающего Александра Соболева в «Зенит».

«Он игрок «Зенита». Как у него там дела? На самом деле, меня папа учил отвечать за себя. Александр Соболев сам принял такое решение. Как футбольный фанат, могу многое наговорить. Я Сашу знаю, играл с ним в команде «Бей Беги» в медиалиге, поэтому ничего плохого в его адрес не скажу. Но и ничего хорошо сказать не могу», — сказал Степанов «СЭ».

После перехода из «Спартака» в конце августа 2024-го Соболев провел за «Зенит» 7 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Форвард подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга до конца июня 2027 года с опцией продления еще на один год.

Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
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 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
2
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
3
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
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 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
14
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
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 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
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