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Газзаев о возможной дисквалификации Станковича: «Удаление главного тренера — это удар еще и по игрокам»

Дарик Агаларов
корреспондент

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможную дисквалификацию главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Любое удаление главного тренера — это удар еще и по игрокам. Главный тренер психологически очень сильно влияет на команду, его авторитет важен. Тренер на протяжении всех 90 минут влияет на качество игры, правильный подсказ. А когда происходит удаление — это опять же всегда удар еще и по игрокам», — сказал Газзаев «СЭ».

По информации журналиста и колумниста «СЭ» Ильи Казакова, Станкович будет дисквалифицирован на 4 матча РПЛ после удаления в игре 8-го тура с «Динамо» (2:2) 13 сентября.

Серб получил красную карточку в конце первого тайма за использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра встречи Егора Егорова.

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Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
Валерий Газзаев
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 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
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