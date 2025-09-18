Газзаев о возможной дисквалификации Станковича: «Удаление главного тренера — это удар еще и по игрокам»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможную дисквалификацию главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Любое удаление главного тренера — это удар еще и по игрокам. Главный тренер психологически очень сильно влияет на команду, его авторитет важен. Тренер на протяжении всех 90 минут влияет на качество игры, правильный подсказ. А когда происходит удаление — это опять же всегда удар еще и по игрокам», — сказал Газзаев «СЭ».

По информации журналиста и колумниста «СЭ» Ильи Казакова, Станкович будет дисквалифицирован на 4 матча РПЛ после удаления в игре 8-го тура с «Динамо» (2:2) 13 сентября.

Серб получил красную карточку в конце первого тайма за использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра встречи Егора Егорова.