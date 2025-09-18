Агент Батракова объяснил, в чем россиянин схож с Месси и Роналду

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в комментарии для «СЭ» сравнил россиянина с нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси и форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Эти три игрока абсолютно разные. Тем не менее, что их может объединить — это скорость принятия решений. Они быстро оценивают ситуацию и принимают решение. Также они способны быстро воплотить это в действие», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В сезоне-2025/26 Батраков в 11 матчах во всех турнирах забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.