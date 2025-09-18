Сторона Писарского отправила в CAS апелляцию на решение о дисквалификации

Сторона футболиста Владимира Писарского направила в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение апелляционного комитета РФС оставить в силе отстранение игрока за ставки, сообщает Telegram-канал правовой компании «Алетейя».

«Сегодня в CAS было отправлено заявление об апелляции. Таким образом, мы в положенный срок обжаловали решения апелляционного комитета РФС и комитета РФС по этике по применению к футболисту Владимиру Писарскому спортивной санкции в виде отстранения от любой связанной с футболом деятельности», — говорится в заявлении.

3 июля футболист был отстранен от футбольной деятельности на 4 года (3 — условно) за косвенное участие в процессе ставок. РФС вынес решение об отстранении футболиста в результате расследования после появления информации о том, что форвард мог сделать ставку на первый стыковой матч «Сочи» — «Пари НН» (1:2). В той игре нападающий получил красную карточку в первом тайме.

7 августа апелляционный комитет РФС отклонил жалобу форварда на решение о его отстранении.

В конце августа 29-летний Писарский стал игроком медийного «СКА-Ростов».