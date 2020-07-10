Валерий Газзаев: «До сих пор удивляюсь словам Тедеско про «250 вариантов атаки». Я пока не видел ни одного»

Знаменитый российский тренер Валерий Газзаев поделился мнением о перестановках в «Спартаке» и игре красно-белых.

— Ограничусь коротким комментарием: «Спартак» в очередной раз наступает на те же грабли, — приводят «Известия» слова Газзаева. — Эта ситуация не меняется уже много лет. И сейчас мы являемся свидетелями очередного эксперимента. Состав у «Спартака» такой, что команда обязана бороться за Лигу чемпионов. Проблема, однако, в том, чтобы игроки выполняли конкретные индивидуальные функции, знали свою роль в командных действиях. Допустим, Крал хорош в единоборствах, у него есть отбор мяча, хороший пас, он активно подключается к атакам. Но он не должен бросать свою позицию, иначе случаются провалы. И так со многими другими футболистами.

Возможно, у «Спартака» проседает 3-4 позиции, но это некритично. Проблема — в самой системе игры. До сих пор удивляюсь словам главного тренера, сказавшего про «250 вариантов ведения игры в атаке». Лично я пока не увидел ни одного из 250.