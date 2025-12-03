Валерий Баринов заявил, что останется с «Локомотивом» навсегда

Известный актер и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» заявил, что не перестанет поддерживать железнодорожников.

3 декабря «СЭ» сообщал, что капитан команды Дмитрий Баринов ответил отказом на финальное предложение «Локомотива» о продлении действующего контракта, который рассчитан до конца июня 2026 года. По данным журналиста Ивана Карпова, ЦСКА готов выкупить 29-летнего футболиста зимой.

— Можете ли вы заверить, что в «Локомотиве» останется хотя бы один Баринов?

— Да мне уже 80 лет! Я останусь, конечно, но ненадолго. Конечно, буду болеть за «Локомотив», но жалко. Думал, что они смогут найти общий язык с Борисом Ротенбергом. Грустно. Для команды и болельщиков это очень плохо, — сказал Баринов «СЭ».

В сезоне-2025/26 на счету Дмитрия Баринова 23 матча во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами и 7 результативными передачами.