Джанашия: «Локомотиву» будет трудно без Баринова. Он лучший в лиге на своей позиции»

Экс-футболист «Локомотива» Заза Джанашия в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном уходе полузащитника Дмитрия Баринова из команды.

«Очень плохо. Потому что это один из ведущих футболистов команды. Думаю, что замены ему нет. Я такого игрока у нас в чемпионате не видел. Баринов — лучший игрок лиги на своей позиции. Он один из ведущих футболистов в РПЛ. Трудно будет «Локомотиву». Все зависит от тренера. Если тренер игрока хочет, то клуб его удержит и оставит в команде. Я не знаю, как думает тренер, но все зависит от него. Если игрок ему нужен в команде, то нельзя отпускать его», — сказал Джанашия «СЭ».

3 декабря «СЭ» сообщал, что Баринов ответил отказом на финальное предложение «Локомотива» о продлении действующего контракта, который рассчитан до конца июня 2026 года. По данным журналиста Ивана Карпова, ЦСКА готов выкупить 29-летнего футболиста зимой.

В сезоне-2025/26 на его счету 23 матча во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами и 7 результативными передачами.