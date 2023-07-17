«Валенсия» не заинтересована в покупке Тикнизяна

«Валенсия» не заинтересована в покупке полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна. У клуба есть другие приоритеты на трансферном рынке, сообщает El Desmarque.

По данным источника, испанский клуб не нуждается в левом защитнике, так как футболисты, играющие на этой позиции — Хосе Гайя и Хесус Васкес, не планируют покидать команду в ближайшее время.

Ранее об интересе «Валенсии» к Тикнизяну сообщил «Советский Спорт».

24-летний хавбек играет в составе «Локомотива» с 2021 года. В прошедшем сезоне 24-летний защитник провел 37 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил 5 голов и отметился 5 результативными передачами.

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