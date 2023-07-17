«Валенсия» не заинтересована в покупке Тикнизяна
«Валенсия» не заинтересована в покупке полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна. У клуба есть другие приоритеты на трансферном рынке, сообщает El Desmarque.
По данным источника, испанский клуб не нуждается в левом защитнике, так как футболисты, играющие на этой позиции — Хосе Гайя и Хесус Васкес, не планируют покидать команду в ближайшее время.
Ранее об интересе «Валенсии» к Тикнизяну сообщил «Советский Спорт».
24-летний хавбек играет в составе «Локомотива» с 2021 года. В прошедшем сезоне 24-летний защитник провел 37 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил 5 голов и отметился 5 результативными передачами.
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|0
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4
|Ростов
|0
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5
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|0
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|0
|0-0
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8
|Локомотив
|0
|0
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|0
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|0
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9
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|0
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|0
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|0
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10
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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