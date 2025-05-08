Вагнер Лав примет участие в гала-матче в честь 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА
Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав поучаствует в гала-матче в честь 20-летия победы армейцев в Кубке УЕФА, сообщает пресс-служба клуба.
Игра состоится 18 мая на «ВЭБ Арене». В матче сыграют легенды ЦСКА и звезды мирового футбола.
«Единственный и неповторимый легендарный бразилец исполнит свою мечту и побывает на домашнем стадионе красно-синих и встретится с бывшими одноклубниками вновь», — говорится в сообщении.
Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а затем на полгода вернулся в московский клуб в 2013 году. Бразилец провел 259 матчей, забил 124 мяча и сделал 53 результативные передачи.
18 мая 2005 года ЦСКА в Лиссабоне обыграл «Спортинг» в финале Кубка УЕФА — 3:1.
Источник: ФК ЦСКА
