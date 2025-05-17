Жереми Нжитап: «Физически я не в самом лучшем состоянии»

Экс-полузащитник «Челси» Жереми Нжитап рассказал о том, чего ждать болельщикам от предстоящего матча в FONBET Первом Еврокубке.

— Слишком много от нас не ждите, мы давно не играли в футбол. Но мне сказали, что стадион будет полным. Когда ты футболист, и будешь видеть это, значит, что не зря провел карьеру. Это придает дополнительные силы. Думаю, будем на высоте. Жду от моего друга Дидье, что он покажет хороший футбол.

— На твоем фланге будет Жирков.

— Физически я не в самом лучшем состоянии, но хотел бы сделать заявление, чтобы он тоже готовился к завтрашнему матчу, встретимся на поле, — сказал Нжитап на пресс-конференция перед матчем в FONBET Первом Еврокубке.

18 мая на «ВЭБ Арене» легенды ЦСКА сыграют против сборной Кубка, состав которой будет сформирован из звезд мирового футбола, игравших против армейцев в финале Кубка УЕФА 2005 года.