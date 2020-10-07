«Вадим Валентинович, вы навсегда в сердце». «Уфа» трогательно попрощалась с Евсеевым
15:50
Пресс-служба «Уфы» поблагодарила Вадима Евсеева за совместную работу.
В среду стало известно, что 44-летний российский специалист покинул уфимцев.
«Спасибо, Вадим Валентинович! Вы навсегда в сердце ФК «Уфа» — написано в Twitter клуба под общекомандным фото.
«Уфа» с 6 очками занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Башкирцы одержали только одну победу, трижды сыграли вничью при шести поражениях.
Спасибо, Вадим Валентинович!— ФК УФА (@UfaFc) October 7, 2020
Вы навсегда в сердце ФК «Уфа» ??? pic.twitter.com/oUqow4mVYY
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