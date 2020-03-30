В «Зените» рассказали, в каком режиме игроки тренируются во время карантина

Игроки «Зенита» продолжают тренироваться дома в условиях пандемии коронавируса.

— На данном этапе тренировки футболистов «Зенита» по-прежнему проходят в домашнем режиме, — цитирует ТАСС пресс-службу клуба. — Игроки регулярно проводят функциональные упражнения, каждый понимает, что сейчас главное обезопасить себя и окружающих.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. Матчи РПЛ — до 10 апреля. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 722 664 человек. Умерших — 33 983, выздоровевших — 151 793. В России на данный момент 1565 случаев заражения, 9 человек умерло, выздоровело — 74.

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