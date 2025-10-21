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21 октября 2025, 11:25

Ву не пугало отсутствие еврокубков при переходе в «Спартак»: «Буду прогрессировать здесь»

Микеле Антонов
Корреспондент

Защитник «Спартака» Кристофер Ву рассказал «СЭ» о причине перехода в московский клуб.

— В России нет еврокубков, почему ты перешел в «Спартак»?

— Я разговаривал со спортивным директором (Франсисом Кахигао, — прим. «СЭ»), он выразил желание, чтобы я пришел. Он показал мне проект, я был очень заинтересован в нем. Думаю, что буду прогрессировать здесь.

— Ты ранее говорил о сложности адаптации, насколько было тяжело переезжать из Франции в Россию, в особенности учитывая политический аспект?

— Нет, это было не очень сложно, все прошло быстро, с того момента, как я дал добро на подписание, все быстро завершилось, я прошел медицинский осмотр в Барселоне и приехал после международной паузы.

— Почему в Барселоне?

— Я не знаю, мне так сказали, возможно, потому что у меня было не очень много времени: поехать в Россию, а потом в Камерун.

— Плюс нет прямых рейсов.

— Можно летать через Стамбул или через Дубай.

— Это не тяготит?

— Нет, я приехал сюда играть в футбол, и все. Для меня самое главное — играть в футбол, и здесь я чувствую себя как дома, так что никаких проблем.

24-летний защитник сборной Камеруна перешел в «Спартак» из «Ренна» в сентябре. Ранее он также выступал за «Ланс» и «Нанси».

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ФК Спартак (Москва)
Кристофер Ву
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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