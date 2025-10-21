Ву не пугало отсутствие еврокубков при переходе в «Спартак»: «Буду прогрессировать здесь»
Защитник «Спартака» Кристофер Ву рассказал «СЭ» о причине перехода в московский клуб.
— В России нет еврокубков, почему ты перешел в «Спартак»?
— Я разговаривал со спортивным директором (Франсисом Кахигао, — прим. «СЭ»), он выразил желание, чтобы я пришел. Он показал мне проект, я был очень заинтересован в нем. Думаю, что буду прогрессировать здесь.
— Ты ранее говорил о сложности адаптации, насколько было тяжело переезжать из Франции в Россию, в особенности учитывая политический аспект?
— Нет, это было не очень сложно, все прошло быстро, с того момента, как я дал добро на подписание, все быстро завершилось, я прошел медицинский осмотр в Барселоне и приехал после международной паузы.
— Почему в Барселоне?
— Я не знаю, мне так сказали, возможно, потому что у меня было не очень много времени: поехать в Россию, а потом в Камерун.
— Плюс нет прямых рейсов.
— Можно летать через Стамбул или через Дубай.
— Это не тяготит?
— Нет, я приехал сюда играть в футбол, и все. Для меня самое главное — играть в футбол, и здесь я чувствую себя как дома, так что никаких проблем.
24-летний защитник сборной Камеруна перешел в «Спартак» из «Ренна» в сентябре. Ранее он также выступал за «Ланс» и «Нанси».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0