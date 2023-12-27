В «Зените» прокомментировали возможный переход Артура в клуб

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра ответил на вопрос о возможном переходе в клуб Артура Гимарайнса из «Палмейраса». Он отметил, что фамилии обсуждаются разные, но это не значит, что этих футболистов точно купят.

«У нас есть скауты, руководство, тренерский штаб — мы постоянно обсуждаем разные фамилии. Но это не значит, что мы готовы кого-то купить во чтобы то ни стало. Артур хороший футболист, но слухи о его переходе, мне кажется, сильно преувеличены.

Ты даже не представляешь, как много мне здесь звонят — спрашивают о Клаудиньо, Венделе и остальных. Я всем отвечаю как есть», — цитирует тренера «Чемпионат».

Он также добавил, что у клуба хорошие отношения с Бразилией, однако для «Зенита» паспорт не важен, главное — насколько силен игрок.

«Зенит» выйдет из отпуска 11 января для прохождения традиционного медосмотра. 14 января команда Сергея Семака отправится на первые тренировочные сборы в Абу-Даби.